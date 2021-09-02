Всплеск заболеваемости коронавирусом в Израиле объяснили новым штаммом

Темпы заражения коронавирусом в Израиле, где большая часть жителей привита, увеличились из-за распространения нового штамма "дельта". Об этом сообщает вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Руководство Израиля приняло решение вернуть ограничения из-за роста темпов заражения и нового антирекорда по числу заболевших. Накануне в стране было зафиксировано более 16 тысяч новых случаев заражения.

Аграновский выразил уверенность, что причиной роста заболеваемости, несмотря на вакцинацию большинства населения, стало распространение штамм "дельта". Штамм характеризуется высокой контагиозностью и более выраженной симптоматикой, передает РИА Новости.

