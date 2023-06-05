«Всерьез никто не относится»: Визит кардинала в Киев и Москву назвали данью имиджу
Слова католического священника не будут убедительными, поскольку в России и на Украине мало католиков, сказал НСН Андрей Кураев.
Со стороны Ватикана и ранее звучали формальные призывы к примирению России и Украины, однако все понимают, что это лишь дань имиджу со стороны Ватикана. Об этом НСН заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
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Визит президента Епископальной конференции кардинала Маттео Дзуппи в Киев состоится 5–6 июня, сообщила пресс-служба Святого престола. Он прибудет на Украину в качестве посланника папы римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта. Впоследствии кардинал Маттео Дзуппи, предварительно проконсультировавшись в Ватикане с Папой Римским, посетит и Россию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. По словам Кураева, визит Дзуппи в Киев и Москву — всего лишь часть имиджа Ватикана.
«Ватикан придерживается такой политики, по крайней мере, в течение последних 50 лет. Ранее также звучали формальные призывы к примирению сторон. Все понимают, что этот человек вынужден брать на себя такие обязательства, поэтому всерьез к этому никто не относится. При этом католиков что среди русских, что среди украинцев почти нет — с обеих сторон православные, неоязычники, коммунисты. Голос католического священника не слишком авторитетен для большинства причастных к конфликту лиц», — сказал протодиакон.
Ранее Кураев заявил, что благодаря изучению церковнославянского языка люди наконец узнают, что история русского языка и России древняя и связанная с религией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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