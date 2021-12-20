Всемирный экономический форум в Давосе отменен из-за штамма «омикрон»

Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте организаторов форума.

Объявлены даты проведения Всемирного экономического форума в Давосе

Так, запланированный на конец января 2022 года форум переносится на лето. Отмечается, что здоровье и безопасность всех, кто участвует в очных встречах, всегда были приоритетом форума.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году должно было пройти с 17 по 21 января.

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