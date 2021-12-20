Всемирный экономический форум в Давосе отменен из-за штамма «омикрон»
20 декабря 202115:20
Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте организаторов форума.
Так, запланированный на конец января 2022 года форум переносится на лето. Отмечается, что здоровье и безопасность всех, кто участвует в очных встречах, всегда были приоритетом форума.
Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году должно было пройти с 17 по 21 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- СМИ: восемь человек пострадали в ДТП с военными машинами США в Баварии
- Бывший генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста
- МИД РФ призвал США «срочно» ответить на предложения по безопасности
- Корпус «Проворного» не поврежден при пожаре на верфи в Петербурге
- Центробанк предлагает ограничить 100 тысячами руб. спецвклады малоимущих
- Эксперт рассказал, как распознать «палёный» алкоголь
- Мигрантам сократят срок пребывания в РФ за уклонение от обязательной дактилоскопии
- Останки человека в плёнке нашли на кладбище в Тольятти
- Более 100 региональных сервисов станут доступны на «Госуслугах» с 2022 года
- Суд со второй попытки отправил под домашний арест сына Астахова
20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru