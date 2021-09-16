Объявлены даты проведения Всемирного экономического форума в Давосе

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году пройдёт в Давосе с 17 по 21 января, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении говорится, что встреча будет посвящена, в том числе, «развитию сотрудничества в борьбе с изменением климата, использованию технологий четвёртой промышленной революции, построению лучшего будущего для работы».

«В мире, полном неопределённости и напряжённости, личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и работать над устойчивыми и смелыми решениями», - отметил основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб.

Ранее президент России Владимир Путин выступая на экономическом форуме в Давосе в 2021 году заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех», сообщает RT.