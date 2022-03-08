Всемирный банк выделит Украине $723 млн

Совет Всемирного банка одобрил выделение $723 млн в качестве помощи Украине, сказано в сообщении финансовой организации.

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Речь идет о пакете помощи на $489 млн, из которых $350 млн составят займ и $139 млн предусмотрены в качестве гарантий. Также будет задействован грант на $134 млн и параллельное финансирование на $100 млн.

Ранее администрация США запросила у Конгресса дополнительные $6,4 млрд для оказания помощи ряду стран, в том числе Украине, и на нужды Пентагона.

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ФОТО: pxhere.com
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