Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота

Мятежники открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, отмечает RT.

Рубежи республики были закрыты в конце июля, когда мятежники свергли президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. В стране объявили общенациональный комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена. Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили главу мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахмана Тчиани, напоминает Ura.ru.

