Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота
Совершившие государственный переворот в Нигере военные объявили об открытии воздушных и сухопутных границ республики с пятью странами. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Мятежники открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, отмечает RT.
Рубежи республики были закрыты в конце июля, когда мятежники свергли президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. В стране объявили общенациональный комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена. Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили главу мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахмана Тчиани, напоминает Ura.ru.
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