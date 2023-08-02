Нигер открыл границы с пятью странами после госпереворота

Совершившие государственный переворот в Нигере военные объявили об открытии воздушных и сухопутных границ республики с пятью странами. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Вагнер» против Франции? В событиях в Нигере усмотрели «российскую руку»

Мятежники открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, отмечает RT.

Рубежи республики были закрыты в конце июля, когда мятежники свергли президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. В стране объявили общенациональный комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена. Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили главу мятежного «Национального совета по защите отечества» Абдурахмана Тчиани, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:ГраницаВоенный ПереворотАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры