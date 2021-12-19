Всемирный банк одобрил выделение 300 млн евро для Украины

Речь идет о сумме в 300 млн евро. Средства предназначены для смягчения последствий эпидемии коронавируса.

«Всемирный банк приветствует значительные шаги, которые правительство предприняло для продвижения исторической земельной реформы, в частности в сфере усиления прозрачности функционирования рынка земли и расширения возможностей для мелких фермеров получить доступные кредиты», — сказано в сообщении банка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку участвовать в финансировании строительства автодорог в стране. Также глава государства предложил банку участвовать в многофакторной трансформации страны.

