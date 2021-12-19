Всемирный банк одобрил выделение 300 млн евро для Украины
Всемирный банк одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины, сообщает РИА Новости.
Речь идет о сумме в 300 млн евро. Средства предназначены для смягчения последствий эпидемии коронавируса.
«Всемирный банк приветствует значительные шаги, которые правительство предприняло для продвижения исторической земельной реформы, в частности в сфере усиления прозрачности функционирования рынка земли и расширения возможностей для мелких фермеров получить доступные кредиты», — сказано в сообщении банка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку участвовать в финансировании строительства автодорог в стране. Также глава государства предложил банку участвовать в многофакторной трансформации страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
- СК проводит проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
- Следователи заинтересовались госпитализацией младенца с ожогами в Петербурге
- Всемирный банк одобрил выделение 300 млн евро для Украины
- Ил-76 доставили в Подмосковье российских и афганских граждан
- Назван необычный симптом «омикрона»
- Начальника орловского УГИБДД заподозрили в мошенничестве
- СМИ: Байден готовится выступить с обращением к нации
- Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для воевавших в Донбассе
- В Лондоне ввели режим ЧП из-за роста зараженных «омикроном»
- Солист группы «Моральный кодекс» назвал антиваксеров недоразвитыми упырями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru