Всемирный банк одобрил выделение 300 млн евро для Украины

Всемирный банк одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины, сообщает РИА Новости.

Украина получит 300 млн долларов на борьбу с пандемией от Всемирного банка

Речь идет о сумме в 300 млн евро. Средства предназначены для смягчения последствий эпидемии коронавируса.

«Всемирный банк приветствует значительные шаги, которые правительство предприняло для продвижения исторической земельной реформы, в частности в сфере усиления прозрачности функционирования рынка земли и расширения возможностей для мелких фермеров получить доступные кредиты», — сказано в сообщении банка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку участвовать в финансировании строительства автодорог в стране. Также глава государства предложил банку участвовать в многофакторной трансформации страны.

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Фото: facebook.com
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