«Всегда под рукой»: чип может заменить сертификат о вакцинации

Представители стартапа уточнили, что чип не вызывает аллергических реакций и полностью безопасен в использовании. Чип очень прост в установке и может быть удалён в любое время по желанию хозяина.

«Сейчас очень важно, чтобы сертификат о вакцинации всегда был под рукой», —подчеркнул руководитель Epicenter Ханнес Сьеблад.

Сьеблад заявил, что около 100 сотрудников стартапа с 2015 года используют такие чипы в качестве пропусков.

Ранее президент России Владимир Путин призвал полностью подготовить систему проверки сертификатов к моменту введения закона о QR-кодах в общественных местах.

