«Всегда под рукой»: чип может заменить сертификат о вакцинации
Шведский стартап Epicenter создал чип, на который можно записать данные о вакцинации. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Чип для сертификата выглядит как рисовое зерно. Его можно имплантировать под кожу. Для корректной работы импланта не требуется специального приложения. Чип передаст информацию о прививке от COVID-19 считывающему устройству при приближении.
Представители стартапа уточнили, что чип не вызывает аллергических реакций и полностью безопасен в использовании. Чип очень прост в установке и может быть удалён в любое время по желанию хозяина.
«Сейчас очень важно, чтобы сертификат о вакцинации всегда был под рукой», —подчеркнул руководитель Epicenter Ханнес Сьеблад.
Сьеблад заявил, что около 100 сотрудников стартапа с 2015 года используют такие чипы в качестве пропусков.
Ранее президент России Владимир Путин призвал полностью подготовить систему проверки сертификатов к моменту введения закона о QR-кодах в общественных местах.
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