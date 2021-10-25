Начало раскола Африки: Военный переворот в Судане затронет и Россию
Профессор ВШЭ Ирина Филатова объяснила НСН, что дестабилизация в регионе повлияет на цены на нефть и усиление мирового кризиса.
Свержение власти в Судане может стать причиной дестабилизации цен на нефть и усиления терроризма в мире. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказала историк-африканист, профессор Высшей Школы Экономики Ирина Филатова.
Накануне в ходе военного переворота в этой африканской стране арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение.
«Дестабилизация в этом регионе очень и очень опасна. Во-первых, это поведет к усилению терроризма, усилению хаоса в этом районе Африки, а значит, и по всему континенту. В дальнейшем - и во всем мире. Второе, так как это богатейший нефтедобывающий регион, это приведет к дестабилизации нефтяного рынка», - сказала Ирина Филатова.
Сейчас в столице Судана Хартуме - стрельба и уличные протесты. Среди военных сильны позиции сторонников свергнутого президента Омара Башира, выстраивавшего отношения с Россией. По мнению историка, для Москвы крайне важно, что происходит в этой стране - между нашими странами сложилось давнее взаимовыгодное сотрудничество.
«Москва пытается стабилизировать ситуацию на «черном» континенте, там, где это возможно. Например, в Мали теми средствами, которые России доступны. Также мы единственные, кто простили долги Африке. Сейчас если и идет торговля между Россией и Суданом, то, так сказать, бартером. Москва помогает стране, взамен получает не только ископаемые, но и продукты, например, высококачественный эфиопский кофе. Мы заинтересованы в сотрудничестве, чтобы каким-то образом мы были причастны к добыче полезных ископаемых. В частности, конечно, нефти. Правда, трудно пока сказать, что будет происходить с ценами на нефть в этой связи, то есть они могут вырасти, они могут упасть», - отметила она.
По данным СМИ, в Судане находили следы российской частной военной компании Вагнера. Могли ли они участвовать в военном перевороте, историк затруднилась ответить. Добавим, в настоящее время в Судане не работают средства связи. Военные взяли под свой контроль государственное радио и выступили с обращением к гражданским лицам, пообещав обеспечить безопасность во время перехода к демократическому правлению.
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