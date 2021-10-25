Начало раскола Африки: Военный переворот в Судане затронет и Россию

Свержение власти в Судане может стать причиной дестабилизации цен на нефть и усиления терроризма в мире. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказала историк-африканист, профессор Высшей Школы Экономики Ирина Филатова.

Накануне в ходе военного переворота в этой африканской стране арестован гражданский глава государства, распущено правительство и объявлено чрезвычайное положение.

«Дестабилизация в этом регионе очень и очень опасна. Во-первых, это поведет к усилению терроризма, усилению хаоса в этом районе Африки, а значит, и по всему континенту. В дальнейшем - и во всем мире. Второе, так как это богатейший нефтедобывающий регион, это приведет к дестабилизации нефтяного рынка», - сказала Ирина Филатова.