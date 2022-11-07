ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей
Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая, следует из сводки тайваньского оборонного ведомства.
При этом 31 самолет пересек так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.
В связи с этимТайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.
США откажется от Тайваня, если Китай выступит против России, а больше вариантов мирного присоединения острова нет, заявил ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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