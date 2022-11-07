ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей

Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая, следует из сводки тайваньского оборонного ведомства.

При этом 31 самолет пересек так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

«Остров преткновения»: США сдаст Тайвань, если Китай выступит против России

В связи с этимТайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.

США откажется от Тайваня, если Китай выступит против России, а больше вариантов мирного присоединения острова нет, заявил ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТайваньКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры