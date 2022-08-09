ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами, сообщает РИА Новости.

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Маневры состоятся в южной части острова. Их цель — проверка боеспособности армии. Учения состоятся 9 и 11 августа в районе морского порта Фэнган. Стрельба будет вестись их тяжелой артиллерии — из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов.

В начале августа спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, таким образом выразив поддержку «тайваньской демократии». До визита политика Пекин предупреждал, что намерен защищать свой суверенитет. После поездки Пелоси в КНР заявили решительный протест и анонсировали санкции против спикера палаты представителей и ее семьи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайВоенные УченияТайвань
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