ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами
Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами, сообщает РИА Новости.
Маневры состоятся в южной части острова. Их цель — проверка боеспособности армии. Учения состоятся 9 и 11 августа в районе морского порта Фэнган. Стрельба будет вестись их тяжелой артиллерии — из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов.
В начале августа спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, таким образом выразив поддержку «тайваньской демократии». До визита политика Пекин предупреждал, что намерен защищать свой суверенитет. После поездки Пелоси в КНР заявили решительный протест и анонсировали санкции против спикера палаты представителей и ее семьи.
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