В китайском МИДе считают США виновными в тайваньском кризисе

«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе», — заявил китайский политик.

Ван И заявил, что произошедший визит представителя США на Тайвань «требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил на слете консерваторов в Техасе, что визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю.

