В китайском МИДе считают США виновными в тайваньском кризисе
Глава МИД КРН Ван И полагает, что США создали тайваньский кризис, чтобы нарастить военное присутствие в регионе. Поэтому Соединенные Штаты спланировали визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) в воскресенье, 7 августа.
«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе», — заявил китайский политик.
Ван И заявил, что произошедший визит представителя США на Тайвань «требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия».
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил на слете консерваторов в Техасе, что визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю.
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