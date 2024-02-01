ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов
Американские военные ударили по наземной станции управления дронами и десяти беспилотникам одностороннего действия йеменского движения «Ансар Алла». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и 10 беспилотникам», — указано в сообщении.
CENTCOM отметило, что атака была совершена «в целях самообороны».
Накануне хуситы обстреляли эсминец USS Gravely ВМС США в Красном море, напоминает телеканал «360». Кроме того, йеменское движение нанесло ракетный удар по американскому торговому судну Kol, направлявшемуся в Израиль, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов
- Экс-депутат Рады обвинил Залужного в потере десяти бригад ВСУ
- Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть дронов ВСУ
- В России выделят более 70 млрд рублей на реабилитацию раненных в ходе СВО
- Минобороны РФ: над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять БПЛА
- Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира
- В Махачкале установлена личность подозреваемого в убийстве ученика Нурмагомедова
- Ростех: Checkmate получил технические изменения
- СМИ: США нанесли удары по беспилотникам в Йемене
- NASA: российский космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru