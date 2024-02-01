ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов

Американские военные ударили по наземной станции управления дронами и десяти беспилотникам одностороннего действия йеменского движения «Ансар Алла». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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«Армия США нанесла удары по поддерживаемой Ираном наземной станции управления БПЛА хуситов и 10 беспилотникам», — указано в сообщении.

CENTCOM отметило, что атака была совершена «в целях самообороны».

Накануне хуситы обстреляли эсминец USS Gravely ВМС США в Красном море, напоминает телеканал «360». Кроме того, йеменское движение нанесло ракетный удар по американскому торговому судну Kol, направлявшемуся в Израиль, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:ЙеменСША

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