Китай попросил хуситов перестать атаковать корабли

Дело в том, что Пекин недоволен, что из-за атак хуситов могут пострадать китайские суда в Красном море. Они обратились к Ирану и попросили «сдержать» хуситских повстанцев в Йемене.



Китайская сторона указывает, что если атаки случатся, то это повлияет на бизнес с Ираном. Причем, ранее США обращались к Китаю с просьбой использовать свои рычаги влияния на Иран, чтобы тот сдерживал хуситов.

Ранее британский нефтяной танкер Marlin Luanda загорелся в Аденском заливе после обстрела, отмечает продукции из Украины и других не входящих в Евросоюз стран, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

