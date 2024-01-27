Китай попросил хуситов перестать атаковать корабли
Китай попросил хуситов перестать атаковать корабли, пишет Reuters.
Дело в том, что Пекин недоволен, что из-за атак хуситов могут пострадать китайские суда в Красном море. Они обратились к Ирану и попросили «сдержать» хуситских повстанцев в Йемене.
Китайская сторона указывает, что если атаки случатся, то это повлияет на бизнес с Ираном. Причем, ранее США обращались к Китаю с просьбой использовать свои рычаги влияния на Иран, чтобы тот сдерживал хуситов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru