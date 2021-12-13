Врачи разрешили Саакашвили полноценное питание и рекомендуют физзарядку

В то же время, по словам члена консилиума, сам Саакашвили не выказывает желания тренироваться на фоне эмоциональной травмой. Его психическое состояние должны оценить ценят специалисты - психиатры.

Экс-президент Грузии тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

