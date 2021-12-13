Врачи разрешили Саакашвили полноценное питание и рекомендуют физзарядку
Состояние здоровья бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили нормализовалось, со вторника 14 декабря он может принимать пищу без всяких ограничений. Такую информацию распространила Елена Гиоргадзе –участница медицинского консилиума, образованного министерством юстиции республики.
Медики провели совещание в госпитале в Гори. По словам Гиоргадзе, анализы Саакашвили пришли в норму. Некоторая слабость экс-президента объясняется отсутствием движения. Сегодня в палату к Саакашвили пришёл тренер, чтобы начать восстанавливающие тренировки.
В то же время, по словам члена консилиума, сам Саакашвили не выказывает желания тренироваться на фоне эмоциональной травмой. Его психическое состояние должны оценить ценят специалисты - психиатры.
Экс-президент Грузии тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму города Рустави, там Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем - в военный госпиталь в Гори. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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