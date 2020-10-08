Врачи борются за жизнь раненного в Карабахе журналиста из России
В Степанакерте оперируют российского журналиста, раненного при обстреле в карабахском Шуши, сообщил в Facebook представитель инфоцентра правительства Армении.
Российские журналисты уже не в первый раз попадают под обстрел в Карабахе. В частности, инцидент произошел второго октября, однако никто не пострадал. В этот же день под обстрел со стороны Азербайджана попала российская певица Юлия Чичерина.
Перед этим журналисты попали под обстрел в городе Мартуни. Среди них оказался заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, а также двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.
Между тем, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что большого количества журналистов в районе армяно-азербайджанского конфликта нет.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru