В Ереване заявили о переброске Турцией боевиков из Сирии в Карабах

Боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

По данным Еревана, всего на территорию Азербайджана переправлено за последнее время до 4 тысяч экстремистов из Сирии. При этом конкретный национальный состав данных групп пока трудно идентифицировать.

По данным посла, в Нагорном Карабахе погибли уже около трёх десятков человек с армянской стороны в ходе боевых столкновений с подразделениями армии Азербайджана. В основном речь идёт о военнослужащих. Ещё сто человек ранены, уточняет Газета.ру.

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло в субботу, 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.