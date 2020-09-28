В Ереване заявили о переброске Турцией боевиков из Сирии в Карабах
Боевики, переброшенные Турцией из подконтрольных ей районов Сирии, уже принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
По данным Еревана, всего на территорию Азербайджана переправлено за последнее время до 4 тысяч экстремистов из Сирии. При этом конкретный национальный состав данных групп пока трудно идентифицировать.
По данным посла, в Нагорном Карабахе погибли уже около трёх десятков человек с армянской стороны в ходе боевых столкновений с подразделениями армии Азербайджана. В основном речь идёт о военнослужащих. Ещё сто человек ранены, уточняет Газета.ру.
Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло в субботу, 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.
Стороны сообщают о нанесении взаимного урона боевым частям, отмечает RT. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали Баку и Ереван к сдержанности.
Несмотря на то, что нагорнокарабахский вопрос всегда был горячим, конфликт вспыхнул довольно внезапно и сразу повлек за собой потери с обеих сторон. Почему именно сейчас произошло обострение ситуации? Может ли Россия примирить враждующие стороны? На эти и другие вопросы постарались ответить политологи, журналисты и эксперты в ходе экстренного эфира, организованного РИА ФАН.
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