Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование

Врачи, сопровождающие президента США Джо Байдена, уверены, что дополнительные медицинские обследования на наличие возможных проблем со здоровьем не требуются. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, врачи президента считают, что ему не требуется ничего сверх проведенного четыре месяца назад всестороннего и детального медицинского обследования.

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В ночь на 28 июня между Байденом и Трампом состоялись дебаты. В них действующий президент временами нечетко выражался и запинался, что вызвало тревогу в Демократической партии и сомнения у спонсоров относительно его способности составить достойную конкуренцию республиканцу.

После дебатов был проведен опрос, в результате которого 67% респондентов признали победу Трампу, а 33% отдали предпочтение Байдену, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ЗдоровьеСШАДжо Байден

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