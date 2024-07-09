Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование

Врачи, сопровождающие президента США Джо Байдена, уверены, что дополнительные медицинские обследования на наличие возможных проблем со здоровьем не требуются. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, врачи президента считают, что ему не требуется ничего сверх проведенного четыре месяца назад всестороннего и детального медицинского обследования.