Врач заявила, что в организме Саакашвили нашли следы тяжёлых металлов

По её словам, в результате экспертизы, которую провели совместно с иностранными экспертами, в организме политика были выявлены следы трёх тяжёлых металлов.

«С большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации, мы ожидаем последующих подтверждений этого. Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и возможно, была попытка его отравления», - уточнила врач.

Джишкариани обратилась к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой немедленно помиловать Саакашвили, чтобы «спасти ему жизнь».

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани, а также мать бывшего президента Гиули Аласания заявили, что Саакашвили мог быть отравлен тяжёлыми металлами, в том числе ртутью.

Депутат парламента Коба Накопия, в свою очередь, отметил, что Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщает RT.

