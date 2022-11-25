Врач заявила, что в организме Саакашвили нашли следы тяжёлых металлов

Врач и глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могли отравить, сообщает РИА Новости.

В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили

По её словам, в результате экспертизы, которую провели совместно с иностранными экспертами, в организме политика были выявлены следы трёх тяжёлых металлов.

«С большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации, мы ожидаем последующих подтверждений этого. Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и возможно, была попытка его отравления», - уточнила врач.

Джишкариани обратилась к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой немедленно помиловать Саакашвили, чтобы «спасти ему жизнь».

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани, а также мать бывшего президента Гиули Аласания заявили, что Саакашвили мог быть отравлен тяжёлыми металлами, в том числе ртутью.

Депутат парламента Коба Накопия, в свою очередь, отметил, что Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиОтравлениеГрузияМихаил Саакашвили
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