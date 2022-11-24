В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили
Заместитель главы Минюста Грузии Бека Дзамашвили заявил, что Национальному бюро судебной экспертизы было поручено изучить состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили на предмет его возможного отравления, сообщает ТАСС.
Он отметил, что сам политик никогда об этом не говорил.
«Для того, чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу... только после её результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями», - подчеркнул Дзамашвили.
Ранее адвокат Валерий Гелбахиани, а также мать бывшего президента Гиули Аласания заявили, что Саакашвили мог быть отравлен тяжёлыми металлами, в том числе ртутью.
Депутат парламента Коба Накопия, в свою очередь, отметил, что Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщает RT.
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