В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили

Заместитель главы Минюста Грузии Бека Дзамашвили заявил, что Национальному бюро судебной экспертизы было поручено изучить состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили на предмет его возможного отравления, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что сам политик никогда об этом не говорил.

«Для того, чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу... только после её результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями», - подчеркнул Дзамашвили.

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани, а также мать бывшего президента Гиули Аласания заявили, что Саакашвили мог быть отравлен тяжёлыми металлами, в том числе ртутью.

Депутат парламента Коба Накопия, в свою очередь, отметил, что Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияЭкспертизаГрузияМихаил Саакашвили
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