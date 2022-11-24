В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили

Он отметил, что сам политик никогда об этом не говорил.

«Для того, чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу... только после её результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями», - подчеркнул Дзамашвили.

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани, а также мать бывшего президента Гиули Аласания заявили, что Саакашвили мог быть отравлен тяжёлыми металлами, в том числе ртутью.

Депутат парламента Коба Накопия, в свою очередь, отметил, что Саакашвили похудел на 30 кг почти за год после задержания, сообщает RT.

