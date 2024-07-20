Врач сообщил об улучшении состояния заразившегося коронавирусом Байдена
Состояние президента США Джо Байдена, заболевшего COVID-19, улучшается. Об этом говорится в заявлении его врача Кевина О’Коннора, распространенном пресс-службой Белого дома.
«Непригодный Байден»: Спонсор отказался от демократов, жена президента США собирает деньги на выборы
Медик сообщил, что у американского лидера сохраняется кашель, но его состояние «стабильно улучшается». По словам О’Коннора, у температура и давление у Байдена в норме.
«Он продолжает исполнять все обязанности президента», - добавил врач.
Белай дом 17 июля сообщил о положительном тесте Байдена на коронавирус. Президент ушел на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач сообщил об улучшении состояния заразившегося коронавирусом Байдена
- «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в стартовом туре РПЛ
- В Роспотребнадзоре заявили о единичных случаев листериоза в России
- Жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции
- На Кубани три человека погибли при столкновении пяти машин
- Украинские БПЛА атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
- Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс
- Израиль атаковал нефтехранилища в порту Ходейда в Йемене
- В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских
- В Румынии обнаружили вирус чумы коз и овец
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru