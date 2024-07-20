Врач сообщил об улучшении состояния заразившегося коронавирусом Байдена

Медик сообщил, что у американского лидера сохраняется кашель, но его состояние «стабильно улучшается». По словам О’Коннора, у температура и давление у Байдена в норме.

«Он продолжает исполнять все обязанности президента», - добавил врач.

Белай дом 17 июля сообщил о положительном тесте Байдена на коронавирус. Президент ушел на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр, передает «Радиоточка НСН».

