Врач Саакашвили считает, что ему требуется госпитализация

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил об ухудшении его состояния, сообщает «РЕН ТВ».

В Тбилиси сторонники Саакашвили требуют его освобождения

По словам медика, политику необходима госпитализация. «Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», – сказал Кипшидзе.

Тем временем, днем ранее перед зданием парламента в Тбилиси сторонники экс-президента Грузии собрались на акцию и требуют освободить политика.

Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине бывшего президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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