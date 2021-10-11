Врач Саакашвили считает, что ему требуется госпитализация
Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил об ухудшении его состояния, сообщает «РЕН ТВ».
По словам медика, политику необходима госпитализация. «Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», – сказал Кипшидзе.
Тем временем, днем ранее перед зданием парламента в Тбилиси сторонники экс-президента Грузии собрались на акцию и требуют освободить политика.
Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине бывшего президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными.
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