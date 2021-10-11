Врач Саакашвили считает, что ему требуется госпитализация

По словам медика, политику необходима госпитализация. «Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», – сказал Кипшидзе.

Тем временем, днем ранее перед зданием парламента в Тбилиси сторонники экс-президента Грузии собрались на акцию и требуют освободить политика.

Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине бывшего президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными.



