Возвращение Фогеля: Трамп заявил, что РФ хорошо отнеслась к США

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на возвращение отбывавшего тюремный срок в России по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщает РИА Новости.

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По словам президента, Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону. Он выразил надежду, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта вокруг Украины.

Ранее Белый дом заявил, что возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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