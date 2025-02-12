Возвращение Фогеля: Трамп заявил, что РФ хорошо отнеслась к США
12 февраля 202502:32
Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на возвращение отбывавшего тюремный срок в России по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля, сообщает РИА Новости.
По словам президента, Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону. Он выразил надежду, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта вокруг Украины.
Ранее Белый дом заявил, что возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума: В школах может появиться оценка за поведение
- Возвращение Фогеля: Трамп заявил, что РФ хорошо отнеслась к США
- Кожемяко: Бойцы ударили по ВСУ за погибшего Ефремова
- СМИ: Задержан руководитель Военно-строительного комплекса Минобороны Абаев
- СМИ: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам Москвы и Киева
- Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли
- «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Зимний кубок РПЛ
- «Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте
- Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24 на Ямале
- Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение друга
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru