Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину
4 октября 202105:05
Российский газ начал прокачиваться в Венгрию через Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерского оператора ГТС.
Подача возобновилась в ночь на 3 октября.
Как сообщалось ранее, 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен. Отсутствовала прокачка топлива в точке Берегово на границе Украины с Венгрией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru