Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину

Российский газ начал прокачиваться в Венгрию через Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерского оператора ГТС.

Венгрия полностью прекратила транзит газа через Украину

Подача возобновилась в ночь на 3 октября.

Как сообщалось ранее, 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен. Отсутствовала прокачка топлива в точке Берегово на границе Украины с Венгрией.

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ТЕГИ:ГазУкраинаВенгрия
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