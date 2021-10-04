Венгрия полностью прекратила транзит газа через Украину

3 октября транзит газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен, сообщает телеканал «360».

В Раде назвали поставки российского газа в Венгрию «началом конца» Украины

Согласно данным оператора венгерского ГТС FGSZ, прокачка топлива в точке Берегово на границе Украины с Венгрией отсутствует. Поставки газа 1 октября упали в четыре раза, но полностью прекращены не были, спустя день они снизились еще в два раза.

Газ в Венгрию будет поставляться по газопроводу «Турецкий поток». Затем транспортировать газ будут по системам Болгарии, Венгрии и Сербии.

Поставки газа из России в Венгрию в обход Украины — «начало конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазУкраинаВенгрия
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