Венгрия полностью прекратила транзит газа через Украину
3 октября транзит газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен, сообщает телеканал «360».
Согласно данным оператора венгерского ГТС FGSZ, прокачка топлива в точке Берегово на границе Украины с Венгрией отсутствует. Поставки газа 1 октября упали в четыре раза, но полностью прекращены не были, спустя день они снизились еще в два раза.
Газ в Венгрию будет поставляться по газопроводу «Турецкий поток». Затем транспортировать газ будут по системам Болгарии, Венгрии и Сербии.
Поставки газа из России в Венгрию в обход Украины — «начало конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
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