Возле Эйфелевой башни установили пустые гробы с флагами Франции
Активисты установили около Эйфелевой башни в Париже пять пустых гробов с флагами Франции, пишет газета Le Figaro.
Гробы разместили со стороны Сены утром в воскресенье. На них размещены плакаты с надписью: «Французские солдаты, погибшие на Украине».
По информации издания, полиция задержала трех человек. Ими оказались жители Болгарии, Германии и Украины. Они доставили гробы в центр Парижа на фургоне. Прокуратура возбудила уголовное дело.
Как сообщало агентство Reuters, Франция на следующей неделе может направить военных инструкторов на Украину. Утверждается, что контингент будет состоять из нескольких сотен человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru