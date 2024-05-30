СМИ: Макрон добился для Airbus разрешения покупать титан из России
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пытаясь убедить его разрешить ряду компаний, в том числе авиастроительной корпорации Airbus, использовать титан из России, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Источник, близкий к президенту Франции, сообщил, что Эммануэль Макрон приложил «значительные усилия» для того, чтобы убедить премьер-министра Канады сделать исключение для европейских компаний в вопросе использования российского титана.
По данным агентства, французская сторона выдвигала эту просьбу «на всех уровнях». По словам другого собеседника Reuters, позицию Франции поддержала по крайней мере еще одна европейская страна, но какая именно — не уточняется.
В феврале Канада ввела санкции против российского производителя титана «ВСМПО-Ависма». 24 апреля СМИ сообщали, что Канада разрешила Airbus использовать российский титан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru