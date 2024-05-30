СМИ: Макрон добился для Airbus разрешения покупать титан из России

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пытаясь убедить его разрешить ряду компаний, в том числе авиастроительной корпорации Airbus, использовать титан из России, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Источник, близкий к президенту Франции, сообщил, что Эммануэль Макрон приложил «значительные усилия» для того, чтобы убедить премьер-министра Канады сделать исключение для европейских компаний в вопросе использования российского титана.

СМИ: Разрешение для Airbus использовать титан из России – временное

По данным агентства, французская сторона выдвигала эту просьбу «на всех уровнях». По словам другого собеседника Reuters, позицию Франции поддержала по крайней мере еще одна европейская страна, но какая именно — не уточняется.

В феврале Канада ввела санкции против российского производителя титана «ВСМПО-Ависма». 24 апреля СМИ сообщали, что Канада разрешила Airbus использовать российский титан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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