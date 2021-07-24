Воздух с презентации альбома Уэста выставили на продажу

Неизвестные решили продать воздух с презентации нового альбома американского рэпера Канье Уэста, который получил название Donda. Объявление об этом опубликовано на сайте eBay. Выставивший лот на продажу опубликовал в объявлении фотографию пакета-зиплока с этикеткой и потребовал за него 3 333 доллара (около 246 тысяч рублей), утверждая, что воздух был «пойман» на стадионе Mercedes Benz в Атланте, где проходила презентация альбома. Доставка пакета с воздухом обойдется желающим еще в четыре доллара (около 300 рублей). До конца торгов осталось четыре дня.

Ранее СМИ сообщали, что доход Канье Уэста в 2020 году вырос на 500% и сейчас его состояние превышает 6,6 млрд долларов.



