Росстат: В мае от коронавируса в РФ умерли 7444 человека
10 июля 202020:47
В мае от последствий заражения коронавирусной инфекции умерли 7444 россиянина. Такие данные приводит Росстат, пишет Интерфакс.
По данным ведомства, у 5644 человек вирус идентифицировали, еще в 1800 случаях – нет.
Еще у 5 тыс. умерших COVID-19 указан в графе "прочее важное состояние". Отмечается, что из них в 1530 случаях COVID не был главной причиной смерти, но оказал влияние на течение основного заболевания. В остальных 3478 случаях инфекция не дала осложнений.
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10 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru