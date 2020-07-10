Росстат: В мае от коронавируса в РФ умерли 7444 человека

В мае от последствий заражения коронавирусной инфекции умерли 7444 россиянина. Такие данные приводит Росстат, пишет Интерфакс.

По данным ведомства, у 5644 человек вирус идентифицировали, еще в 1800 случаях – нет.

Еще у 5 тыс. умерших COVID-19 указан в графе "прочее важное состояние". Отмечается, что из них в 1530 случаях COVID не был главной причиной смерти, но оказал влияние на течение основного заболевания. В остальных 3478 случаях инфекция не дала осложнений.







