ВОЗ заявила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Отмечается, что большинство зараженных в регионе людей не были вакцинированы.



Штамм «дельта» зарегистрирован в 15 из 22 государств в регионе. Сoгласно данным ВОЗ, в июле число заражений выросло на 55% по сравнению с июнем, число летальных исходов - на 15%.





