ВОЗ заявила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке
29 июля 202120:57
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом подъеме заражений коронавирусом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, который был вызван распространением штамма «дельта». Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что большинство зараженных в регионе людей не были вакцинированы.
Штамм «дельта» зарегистрирован в 15 из 22 государств в регионе. Сoгласно данным ВОЗ, в июле число заражений выросло на 55% по сравнению с июнем, число летальных исходов - на 15%.
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29 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru