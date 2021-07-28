В Болгарии заявили о десятках тысяч смертей из-за ошибок вакцинации

Власти Болгарии заявили, что ошибки при организации вакцинации привели к десяткам тысяч смертей от коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам главы Минздрава Стойчо Кацарова, в программе вакцинации отсутствовал приоритет для пожилого населения и для людей с хроническими болезнями. Он отметил, что во вторую волну порядка 80% смертей были среди пожилых людей.





