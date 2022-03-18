ВОЗ заявила, что пандемия еще не завершена

Пандемия коронавирусной инфекции до сих пор не завершена, мир прошел только половину пути. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Как вы знаете, пандемия еще далеко не завершилась. Мы видим рост случаев заражений на этой неделе. И, к сожалению, мы видим от 60 до 70 тысяч смертей. Мы, безусловно, на середине пандемии», - передает слова Харрис РИА Новости.

В Москве и Подмосковье, а также еще в ряде регионов РФ отменили масочный режим. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что отменять масочный режим по коронавирусу преждевременно.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Минздраву необходимо выпустить методические материалы о реабилитации после перенесенного коронавируса, особенно в условиях отмены масочного режима, когда людям следует особенно следить за своим здоровьем.

