ВОЗ зафиксировала резкое снижение заболеваемости коронавирусом в мире за сутки

За сутки в мире зафиксировано 393 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что в предыдущие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала данные о 455 тысячах заболевших, что позволяет заявить о значительном уменьшении прироста заболевших COVID-19. ВОЗ передает, что по состоянию на 23 марта в мире зарегистрировано 123 419 065 заболевших, из них 2 719 163 скончались.

Агентство подчеркивает, что ВОЗ собирает только подтвержденные данные о заболеваемости и летальности. Информацию предоставляют в организацию сами государства.