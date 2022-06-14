ВОЗ: заболеваемость СOVID снизилась более чем на 90%

Заболеваемость коронавирусом снизилась в мире более чем на 90% по сравнению с пиковыми показателями текущего года. Об этом сообщил во глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Он поприветствовал эту тенденцию, отметив, что такая же положительная динамика наблюдается по показателям смертности.

По словам Гебрейесуса, за минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 3 млн человек, скончались 8,7 тысяч. Он отметил, что данные цифры не могут считаться приемлемыми, учитывая наличие всех инструментов для предотвращения распространения вируса.

Глава ВОЗ считает, что решением бы могло стать временная приостановка прав интеллектуальной собственности на вакцины для широкого распространения производства в мире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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