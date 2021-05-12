ВОЗ: За сутки в мире выявили более 643 тысяч заразившихся COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на 643 091, всего с начала пандемии было зарегистрировано 159 319 384 случая COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом за последние 24 часа было подтверждено 11 726 смертей от инфекции, число летальных исходов с начала пандемии COVID-19 достигло 3 311 780.

По данным организации, более 57% случаев заражения зарегистрировали в Юго-Восточной Азии и Индии (370 198). В Европе выявили 106 519 заражений, в Северной и Южной Америке — 105 311.

Лидером по числу случаев COVID-19 остаются США (32 424 637), на втором месте — Индия (23 340 938), на третьем — Бразилия (15 209 990). Кроме того, в первую десятку по количеству заражений входят Франция (5 706 758), Турция (5 059 433), Россия (4 896 842), Великобритания (4 439 695), Италия (4 123 230), Испания (3 586 333), Германия (3 548 285).

Больше всего летальных исходов от COVID-19 зафиксировано в США (576 814), Бразилии (423 229), Индии (254 197), Мексике (219 089), Великобритании (127 629).

При составлении статистики ВОЗ учитываются предоставляемые государствами и официально подтвержденные данные об инфицированных и умерших.

