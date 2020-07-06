ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились более 202 тысяч человек

За минувшие сутки коронавирусом заразились более 202 тысячи человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число заразившихся в мире превысило 11,3 млн. Отмечается, что наибольшее число заражений зафиксировано в Северной Америке и Южной Америке. В частности, за прошедшие сутки на континенте это число выросло на 122 886.

За сутки умерли 5 195 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии от последствий заражения скончались 532 340 человек.

