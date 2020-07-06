ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились более 202 тысяч человек
6 июля 202023:48
За минувшие сутки коронавирусом заразились более 202 тысячи человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общее число заразившихся в мире превысило 11,3 млн. Отмечается, что наибольшее число заражений зафиксировано в Северной Америке и Южной Америке. В частности, за прошедшие сутки на континенте это число выросло на 122 886.
За сутки умерли 5 195 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии от последствий заражения скончались 532 340 человек.
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Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
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6 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru