ВОЗ: За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 247 тысяч
24 июля 202000:20
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 247 тысяч человек, увеличив общее число до 15,01 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 7 097 человек. Общее число летальных исходов превысило 619 тысяч.
Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 7,9 млн, в Европе насчитываются 3,1 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 1,5 млн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы
- В Москве умерли за сутки 11 пациентов с COVID-19
- США и Британия обвинили РФ в испытании противоспутникового оружия в космосе
- Установлен новый рекорд скорости полета на МКС
- В Подмосковье с 31 июля откроются кинотеатры и театры
23 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru