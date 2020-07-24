ВОЗ: За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 247 тысяч

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 247 тысяч человек, увеличив общее число до 15,01 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 7 097 человек. Общее число летальных исходов превысило 619 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 7,9 млн, в Европе насчитываются 3,1 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 1,5 млн.

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ФОТО: pixabay.com
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