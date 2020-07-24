ВОЗ: За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 247 тысяч

Врио хабаровского губернатора не отказывается от общения с гражданами – пресс-секретарь президента М.Дегтярев: в крае есть чем заняться, кроме разговоров с «кричащими под окном» За протестными акциями стоят внешние силы, считает врио губернатора Хабаровского края Спикер Совфеда посоветовала Дегтяреву наладить диалог с гражданами