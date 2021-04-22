ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 874 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 874 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 143,44 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 14 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,05 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 329 тыс.), Европы (более 242 тыс. случаев) и Северной и Южной Америки (более 218 тыс.)
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 874 тыс.
- Главы ЛНР и ДНР захотели встретиться с Зеленским в Донбассе
- В Петербурге два человека погибли в ДТП
- Гафт посмертно получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
- Порошенко: Россия захватила Азовское море
- СБУ задержала «агента ФСБ»
- В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
- СМИ: Три матча Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
- Чехия потребовала высылки 63 сотрудников российского посольства
- В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru