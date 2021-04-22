Врач рассказала об опасных для кожи последствиях COVID-19

Перенесшие коронавирус пациенты могут столкнуться с проблемами с кожей, в том числе, с опасной хронической болезнью — пузырчаткой. Об этом рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Медик отметила, что вместе с коллегами она ведет наблюдение за несколькими сложными пациентами, у которых появились кожные обострения и тяжело протекающие заболевания после COVID-19.

«У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», — подчеркнула Олисова.

Врач добавила, что чаще всего у переболевших коронавирусом пациентов не возникает кожных реакций, однако некоторые сталкиваются с неспецифической сыпью во время или после болезни.

