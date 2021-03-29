ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 518 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 518 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 126,89 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 8,9 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,77 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Америки (более 204 тыс.) и Европе (более 176 тыс.).



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ФОТО: РИА Новости
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