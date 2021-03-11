ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 466 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 466 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 117,79 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 9,3 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,61 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 200 тыс.) и в странах Америки (более 164 тыс.).
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