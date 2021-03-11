ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 466 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 117,79 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 9,3 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,61 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 200 тыс.) и в странах Америки (более 164 тыс.).

