ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 363 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 363 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 109,59 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 9,6 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,42 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в Северной и Южной Америке (более 150 тыс.)

ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.

