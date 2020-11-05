ВОЗ: За минувшие сутки число заражений коронавирусом выросло на 529 тыс.

За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 529 тысяч человек, увеличив общее число до 47,9 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, число смертей среди пациентов с COVID-19 за прошедшие 24 часа увеличилось на 9,4 тыс., превысив 1,22 млн.



Как отмечает РИА Новости, на текущий момент рекордом по приросту заражений был показатель в 557 тысяч новых инфицированных за сутки. Он был зафиксирован 31 октября.







