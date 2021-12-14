ВОЗ: Возможность повторно заразиться «омикроном» выше по сравнению с дургими штаммами

Махмуд отметил, что по данным, которые приходят в ВОЗ из ЮАР, случаи повторного заражения омикрон-штаммом происходят чаще. «Возможно, в других странах ситуация будет развиваться по-другому», – заявил Махмуд. В то же время он подчеркнул, что предварительные данные говорят о том, что повторное заражение «омикроном» происходит чаще, чем «дельтой».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 11 из 16 россиян, у которых был обнаружен новый Южно-Африканский штамм, прошли вакцинацию от коронавируса.

