ВОЗ: Возможность повторно заразиться «омикроном» выше по сравнению с дургими штаммами
Вероятность заражения омикрон-штаммом может быть выше, чем другими модификациями коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуда.
Махмуд отметил, что по данным, которые приходят в ВОЗ из ЮАР, случаи повторного заражения омикрон-штаммом происходят чаще. «Возможно, в других странах ситуация будет развиваться по-другому», – заявил Махмуд. В то же время он подчеркнул, что предварительные данные говорят о том, что повторное заражение «омикроном» происходит чаще, чем «дельтой».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 11 из 16 россиян, у которых был обнаружен новый Южно-Африканский штамм, прошли вакцинацию от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru