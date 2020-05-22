ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Южную Америку новым эпицентром заболевания COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ВОЗ.

Как заявил руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, в Южной Америке сегодня наблюдается рост случаев заражений инфекцией.

Отмечается, что Бразилия находится на третьей строчке из списка стран, где зафиксировано наибольшее число заражений. По последним данным, в этой латиноамериканской стране коронавирус обнаружен у 314,7 тыс. человек, в Перу - более 108 тысяч случаев, в Чили - свыше 61 тыс. человек.

По данным организации, общее число зараженных в мире приблизилось к 5 млн, увеличившись за минувшие сутки более чем на 100 тысяч. За весь период пандемии зафиксировано 327 тысяч летальных исходов.

