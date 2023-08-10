ВОЗ сообщила о стремительном распространении нового варианта омикрон-штамма EG.5
Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном распространении нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе.
Новый штамм отнесли к категории «вариантов, представляющих интерес» (VOI). Ранее организация определяла его как «вариант, находящийся под наблюдением», считая, что ранее он представлял меньшую опасность для здоровья людей.
«EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию F456L в шиповом белке по сравнению с родительским подвариантом XBB.1.9.2 и XBB.1.5», - отмечается в сообщении ВОЗ.
В период с 17 по 29 июля распространенность штамма составила 17,4%, аналогичный период в июне демонстрировал показатели в пределах 7,6%. Эта статистика говорит о заметном ее увеличении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru