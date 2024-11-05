ВОЗ сообщила о первых случаях оспы обезьян за пределами Африки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о первых случаях заболевания новым штаммом Сlade Ib оспы обезьян, зарегистрированных в Великобритании, что стало первым зафиксированным распространением данного заболевания в Европе с августа 2024 года.

В своем заявлении ВОЗ отметила, что два пациента, у которых подтвержден диагноз, проживают в одном доме с человеком, у которого тест на оспу обезьян оказался положительным после поездки в несколько африканских стран.

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ВОЗ подчеркнула, что эти случаи являются первыми местными случаями заболевания оспой обезьяны штамма Сlade Ib в европейском регионе и фактически первыми случаями заболевания за пределами Африки с августа 2024 года. Организация призвала государства быть готовыми к оперативному реагированию на возможное распространение болезни.

Согласно ВОЗ, при легком течении болезнь обычно проходит самостоятельно в течение 14-21 дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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