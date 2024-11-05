ВОЗ сообщила о первых случаях оспы обезьян за пределами Африки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о первых случаях заболевания новым штаммом Сlade Ib оспы обезьян, зарегистрированных в Великобритании, что стало первым зафиксированным распространением данного заболевания в Европе с августа 2024 года.
В своем заявлении ВОЗ отметила, что два пациента, у которых подтвержден диагноз, проживают в одном доме с человеком, у которого тест на оспу обезьян оказался положительным после поездки в несколько африканских стран.
ВОЗ подчеркнула, что эти случаи являются первыми местными случаями заболевания оспой обезьяны штамма Сlade Ib в европейском регионе и фактически первыми случаями заболевания за пределами Африки с августа 2024 года. Организация призвала государства быть готовыми к оперативному реагированию на возможное распространение болезни.
Согласно ВОЗ, при легком течении болезнь обычно проходит самостоятельно в течение 14-21 дня, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госсекретарь Джорджии заявил о российских угрозах безопасности на выборах
- ВОЗ сообщила о первых случаях оспы обезьян за пределами Африки
- Финский президент отверг идею разрешения конфликта в Украине по «финской модели»
- Трамп готов признать поражение на выборах при условии честности процесса
- Японские ученые отправили в космос первый спутник из дерева
- Сериал «Преступление и наказание» набрал миллион зрителей на Кинопоиске
- Малиновое варенье стало самым популярным вкусом у россиян в 2024 году
- Премьер-министр Израиля Нетаньяху уволил министра обороны Галанта
- В Нью-Йорке задержан мужчина за угрозы поджога избирательного участка
- Осужденного за взятки главу «Биотэк» Бориса Шпигеля освободили из СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru