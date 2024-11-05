ВОЗ сообщила о первых случаях оспы обезьян за пределами Африки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о первых случаях заболевания новым штаммом Сlade Ib оспы обезьян, зарегистрированных в Великобритании, что стало первым зафиксированным распространением данного заболевания в Европе с августа 2024 года.

В своем заявлении ВОЗ отметила, что два пациента, у которых подтвержден диагноз, проживают в одном доме с человеком, у которого тест на оспу обезьян оказался положительным после поездки в несколько африканских стран.