ВОЗ сохранила глобальный режим ЧС из-за COVID-19
Всемирная организация здравоохранения приняла решение не отменять режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом проинформировал на брифинге для журналистов руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что пандемия всё ещё сохраняет статус чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения во всех странах.
Такую оценку ВОЗ сформулировала по результатам заседания своего комитета по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в режиме телеконференции накануне. Формулировка была оглашена только сегодня, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru