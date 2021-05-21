ВОЗ сочла значительно заниженной статистику смертей от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что официальные данные о смертности с начала пандемии коронавируса занижены в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самиру Асму.
ВОЗ в своем докладе, посвященном мировой статистике в сфере здравоохранения, указывает, что избыточная смертность от последствий заражения коронавирусом оказалась выше, чем предполагалось: часть людей погибли, так как не получили лечения от других заболеваний. Также не все погибшие сдавали тесты на наличие COVID-19.
Кроме того, в ВОЗ заявили о том, что власти ряда государств не собрали точную статистику. Асма рассказала в эфире телеканала Channel News Asia, что ВОЗ сотрудничает с разными странами для выяснения точного количества жертв пандемии,.
Отмечается, что на сайте Worldometers, который собирает официальные цифры по заболеваемости и смертности COVID-19, на 20:49 по московскому времени указано, что с начала пандемии умерли 3 451 442 зараженных коронавирусом. Асма предположила, что в реальности можно говорить примерно о 6-8 млн смертей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru