ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19
Вакцины от коронавируса должны быть усовершенствованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении говорится, что состав уже существующих вакцин от COVID-19 необходимо обновить в целях борьбы с мутациями коронавируса, в том числе с омикрон-штаммом.
Очередное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире запланировано на 13 января.
Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в ближайшие полтора месяца более половины населения Европы может заразиться «омикроном».
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