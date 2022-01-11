ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19

В сообщении говорится, что состав уже существующих вакцин от COVID-19 необходимо обновить в целях борьбы с мутациями коронавируса, в том числе с омикрон-штаммом.

Очередное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире запланировано на 13 января.

Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в ближайшие полтора месяца более половины населения Европы может заразиться «омикроном».



